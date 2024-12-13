عبدالله بن زايد ووزير خارجية الكويت يبحثان الأوضاع في سوريا

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

تطرق سموه، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية الحرص على وحدة سوريا وسيادتها ودعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين فيها وتلبية تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي عبدالله علي اليحيا، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.