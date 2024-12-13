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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية الكويت يبحثان الأوضاع في سوريا

عبدالله بن زايد ووزير خارجية الكويت يبحثان الأوضاع في سوريا
13 ديسمبر 2024 20:37

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
تطرق سموه، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية الحرص على وحدة سوريا وسيادتها ودعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين فيها وتلبية تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي عبدالله علي اليحيا، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
عبد الله علي اليحيا
الكويت
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