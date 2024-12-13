الجمعة 13 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يعتمد سياسات جديدة

مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يعتمد سياسات جديدة
13 ديسمبر 2024 20:58

اعتمد مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حزمة من السياسات الجديدة والمحدثة، في إطار سعيه لتعزيز مسيرة الجامعة وتحقيق رؤيتها المستقبلية بالتوسع في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية والفلسفية.
واطلع المجلس على تقرير الشؤون الاستراتيجية ومؤشرات الأداء حتى نوفمبر الماضي، وما تم تنفيذه بشأن قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس الأمناء، وحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، وأعضاء المجلس، لمتابعة مسيرة الجامعة ودعمها بما يعزز موقعها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتم، خلال الاجتماع، عرض مجموعة من المبادرات والفعاليات التي نفذتها الجامعة خلال العام لتعزيز الهوية الوطنية والتراث الإماراتي.
وأثنى المجلس على الجهود التي تصبو إلى تمكين الطلاب من صون الهوية الوطنية ونقلها عبر الأجيال، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في الحفاظ على موروثها الحضاري وتعزيز مكانتها الثقافية، مثمنين الدور الذي تلعبه الجامعة في ترسيخ مكنونات الهوية الوطنية.
وأكد الهاملي، أهمية المبادرات التي تنفذها الجامعة في مجال تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي وربطه بمبادئ الاستدامة التي تتبناها الدولة، مضيفاً أن الجامعة تسعى لربط الماضي العريق لدولة الإمارات بحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، من خلال منهجية تجمع بين الأصالة والتطور العلمي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الجامعة تواصل جهودها لاستشراف مستقبل الدراسات الإنسانية والاجتماعية، وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة تواكب متطلبات العصر، وتدعم إعداد كوادر وطنية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تستقطب 24 طالباً في «الانغماس اللغوي والحضاري»
تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والمؤسسة الروسية لدعم الثقافة
المصدر: وام
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
مجلس الأمناء
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مجلس محمد بن حمد الشرقي ينظم جلسة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني
علوم الدار
مجلس محمد بن حمد الشرقي ينظم جلسة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني
اليوم 22:13
حمدان ومكتوم بن محمد يشهدان تخريج محمد بن راشد بن محمد بن راشد من "ساندهيرست"
علوم الدار
حمدان ومكتوم بن محمد يشهدان تخريج محمد بن راشد بن محمد بن راشد من "ساندهيرست"
اليوم 22:10
الإمارات تشارك في البطولة العربية لـ«دراجة المضمار»
الرياضة
الإمارات تشارك في البطولة العربية لـ«دراجة المضمار»
اليوم 22:00
إماراتيان يفوزان بكأس ملك تايلاند للرياضات البحرية
الرياضة
إماراتيان يفوزان بكأس ملك تايلاند للرياضات البحرية
اليوم 21:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©