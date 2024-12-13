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علوم الدار

الإمارات تشهد منخفضاً جوياً سطحياً واحتمال سقوط أمطار

أبوظبي
13 ديسمبر 2024 21:13

إبراهيم سليم (أبوظبي)
تشهد الدولة منخفضاً جوياً سطحياً ضعيفاً من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الأيام القادمة طقس غائم مع تشكل الضباب، وانخفاض بدرجات الحرارة، مع سقوط أمطار محتملة.
وتوقع المركز أن يكون طقس الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة الغبار والتربة على اليابسة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.
البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان.

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منخفض جوي سطحي
سقوط أمطار
انخفاض درجات الحرارة
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