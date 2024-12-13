«أبوظبي للدفاع المدني» توقِّع إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، لتصبح أول جهة رسمية على مستوى العالم تتبنّى هذا الإعلان الذي يشكِّل مرجعاً عالمياً جديداً لتعزيز معايير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات، وذلك خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2024، التي عُقِدَت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، بحضور قادة عالميين وصُنّاع قرار وممثّلين عن المنظمات الدولية، حيث أكَّدت الهيئة التزامها بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وشهدت فعاليات القمة توقيع شراكة استراتيجية بين هيئة أبوظبي للدفاع المدني والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، بحضور ممثّلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، بهدف دعم إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية. وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء منصة عالمية تدعم الرؤى والأهداف، وتعزِّز الاستثمارات، وتسرِّع من دمج التقنيات المتقدِّمة في القطاع الصناعي.

ووقَّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اتفاقية مع شركة «جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس» لتنظيم مؤتمر ومعرض دولي للسلامة الصناعية في أبوظبي بدءاً من عام 2025. وسيعمل هذا الحدث على توفير منصة عالمية لتعزيز الحوار بين قادة الصناعة وصُنّاع السياسات، ومناقشة حلول مبتكرة لمعالجة تحديات السلامة، وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي.

وفي خطوة إضافية نحو تعزيز جاهزية القطاع الصناعي للطوارئ، وقَّعت الهيئة اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «أمبيبار»، المتخصِّصة في الحلول البيئية والصناعية، لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة المخاطر في المنشآت الصناعية. وتشمل الاتفاقية مناقشة فرص إنشاء مركز تدريبي متخصِّص في أبوظبي للجاهزية للطوارئ، وتوظيف تقنيات متطوِّرة منها الطائرات من دون طيار لتحسين إجراءات الفحص والمعاينة.