شرطة أبوظبي تحتفي بالخريجين المبتعثين في ملتقى «رواد المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بنخبة من منتسبيها الخريجين المبتعثين، والبالغ عددهم 62 خريجاً، في الملتقى الخامس لرواد المستقبل الذي نظمته إدارة البعثات في قطاع الموارد البشرية في مسرح الشهيد. وكرم الخريجين المبتعثين اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي، مؤكداً الحرص على ابتعاث منتسبي شرطة أبوظبي للدراسة في الجامعات العالمية المتخصصة، انسجاماً مع توجهات واهتمام قيادتنا الرشيدة بفئة الشباب، الذين يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وقادة المستقبل.

وعبر عن اعتزازه بأبناء الوطن، من منتسبي شرطة أبوظبي، مشيداً بجهودهم لاستكمال دراساتهم وعزمهم وإصرارهم على نيل الدرجات العلمية العليا في التخصصات الأكاديمية كافة، واكتساب الخبرات الجديدة، والتعرف على حضارات وعادات بلاد الابتعاث، للإسهام في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والمشاركة في حمل راية التطوير وبناء المستقبل، متمنياً لجميع الخريجين مواصلة النجاح والتميز، وتطبيق الخبرات والتجارب المفيدة التي اكتسبوها خلال الدراسة في بيئة العمل.

وتوجه بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على رعايتها ودعمها اللامحدود لتوفير الإمكانيات والموارد كافة من أجل الاستثمار الأمثل في العنصر البشري القادر على أداء مختلف المهام والواجبات الأمنية والشرطية وفق أعلى مقاييس ومواصفات الجودة العالمية. وحضر الملتقى مديرو القطاعات بشرطة أبوظبي ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط.

وقال اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، في كلمة له خلال الملتقى: إننا نحتفل بتكريم مجموعة متميزة من المبتعثين والدارسين حملة الشهادات العليا في الملتقى الخامس لرواد المستقبل، الذي يأتي احتفاء بالمنتسبين المتميزين الذين حرصوا على التزود بالعلم والمعرفة، ومتابعة المستجدات التي تفيدهم في مجالات عملهم الشرطي والأمني، وتكريم الشركاء الاستراتيجيين على تعاونهم المثمر والمستمر مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودعم مسيرتها الريادية في خدمة الوطن الغالي.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تحرص على مواصلة تطوير مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع لتعزيز الأمن ونشر الطمأنينة والاستقرار في ربوع بلادنا الغالية، والاستمرار على النهج العلمي الرائد في تأهيل المنتسبين، وفق أحدث نظريات العلوم الأمنية، وضمن أعرق الجامعات والكليات المتخصصة عالمياً.

وقال المقدم سالم سيف الكعبي، مدير إدارة البعثات بشرطة أبوظبي، إن إدارة البعثات تعمل على إلحاق منتسبي شرطة أبوظبي في أفضل الجامعات المعتمدة في العالم، وبكافة التخصصات التي تحتاجها بيئة العمل، تجسيداً للاستراتيجية التي تنتهجها شرطة أبوظبي في تأهيل وتدريب العنصر البشري، وتوفير كوادر وطنية متميزة تساهم في عملية التطوير والتحديث، قادرة على حمل راية الريادة في التميز والإبداع والإسهام في تقديم خدمات شرطية عالية الجودة من أجل استقرار المجتمع.

وعبّر الخريجون عن بالغ تقديرهم لجهود شرطة أبوظبي في دعمهم، واهتمام إدارة البعثات بمتابعة شؤونهم وتلبية احتياجاتهم من لحظة ابتعاثهم حتى تخرجهم، ما مكنهم من الحصول على درجات علمية عليا، تسهم في تطوير العمل الشرطي والأمني في إمارة أبوظبي.