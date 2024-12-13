جامعة خليفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمية في البحوث المؤثرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن تصنيفها ضمن أفضل 10 جامعات عالمية في توفير البحوث ذات الأثر الفعال، خاصة في مجال جودة نتائج البحوث المنشورة في أفضل 10% من المجلات العلمية وفقاً لتصنيفات «كيو إس»، حيث حققت الجامعة أعلى عدد من الاقتباسات وأثر الاقتباسات، حسب بيانات نظام «سايفال» المتخصص بتحليل الأداء البحثي. ونُشرت أكثر من 57% من بحوث جامعة خليفة في أفضل المجلات العلمية الدولية، وحققت أعلى معدل اقتباسات لكل ورقة بحثية في عام 2024 مقارنةً بأفضل 10 جامعات وفق تصنيفات «كيو إس».

وبلغ عدد البحوث التي نشرتها جامعة خليفة 7.018 بحثاً علمياً من 2022 إلى 2024، كما حصلت على نسبة بلغت 2.21 في أثر الاقتباسات القائمة على المجال، ما يدل على أن عدد الاقتباسات التي تحصل عليها بحوثها المنشورة يتجاوز تقريباً ضعف المعدل العالمي للاقتباسات التي تحصل عليها البحوث المشابهة لها في جميع أنحاء العالم.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: « يؤكد هذا التقدم على جهود الجامعة لبناء وتطوير الثروة البشرية من طلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، والمستوى المتميز الذي يتمتع به باحثونا والبيئة الملائمة لإجراء البحوث والبنية التحتية المناسبة التي توفرها الجامعة، الأمر الذي أسهم في الحصول على أفضل النتائج البحثية وإنشاء قاعدة بيانات للملكية الفكرية المعنيّة بالأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات فيما يخص اقتصاد المعرفة».

وتشير أحدث تصنيفاتٍ لأعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة إلى إدراج 15 عضواً منهم في قائمة الباحثين الأعلى تصنيفاً والذين يشكلون «أفضل 0.05% من الباحثين على مستوى العالم»، وصُنِّف 29 عضواً من أعضاء الهيئة الأكاديمية ضمن أفضل 0.5% من الباحثين في جميع أنحاء العالم وفقاً لتصنيفات منصة «سكولار جي بي إس».