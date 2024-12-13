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علوم الدار

«التربية»: حظر الإفصاح عن النتائج قبل إعلانها رسمياً

وزارة التربية والتعليم
14 ديسمبر 2024 01:42

دينا جوني (أبوظبي) 

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حددت وزارة التربية والتعليم عشرة إجراءات تلتزم بها المدارس بعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول التي اختتمت أمس، ووجّهت الوزارة أولاً الهيئات الإدارية والتعليمية وأعضاء «الكونترول» بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل عن النتائج سواء للطلبة أو لأولياء الأمور قبل إعلان النتائج رسمياً.
ومن الإجراءات أيضاً تحليل نتائج الطلبة بعد إعلانها وتحديد نقاط القوة والضعف وبناء الخطط العلاجية والإثرائية حسب النتائج، والتأكد من مراجعة أوراق إجابات الطلبة قبل رصد الدرجة في النظام الإلكتروني، ومراجعة الرصد ورقياً وإلكترونياً واعتماد الدرجات في النظام الإلكتروني، وفي ملاحظة عدم الدقة في تقديم العلامة في «المنهل»، فيجدر المتابعة بطلب تغيير النتيجة. 
كما يكلّف المعلمون بمراجعة أوراق الطلبة واعتماد الدرجات للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويكون تقدير الدرجات للاختبارات المركزية بأنواعها بشكل جماعي لكل المواد الدراسية قدر الإمكان، إلّا في حال عدم توفّر عدد كاف من المعلمين. 
وذكرت الوزارة بضرورة استخدام دليل التصحيح المعد مركزياً من قبل إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة في تقدير الدرجات، والذي تعممه عادة بعد ساعة واحدة من انتهاء الاختبار، وأخيراً توزيع مهام تقدير الدرجات على الهيئات التدريسية أو اللجان التي تمّ تشكيلها من قبل إدارة المدرسة للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر. 
وكانت الوزارة قد طلبت من المدارس تكليف فرق على مستوى المدارس لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها.
وكذلك وجّهت برصد أي مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات وجمع الأدلة الداعمة لها وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة.

وزارة التربية والتعليم
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