«نسائية دبي» تنظم حفل تكريم للمتطوعين

دبي (الاتحاد)

في أجواء مفعمة بالمحبة والإخاء والتواصل الاجتماعي والإنساني البناء، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، ودعماً وتعزيزاً لثقافة التطوع، نظم مكتب التطوع بجمعية النهضة النسائية بدبي حفل تكريم المتعاونين والمتطوعين في خدمة العمل التطوعي لعام 2024 بشاليهات حديقة الممزر، وذلك بحضور مدير مكتب رئيسة الجمعية، مدير مكتب التطوع، منى السويدي، وممثلي الفروع والإدارات المتعاونة، ونخبة من متطوعات الجمعية الفاعلات في عام 2024.

واستهل التكريم بكلمة ترحيبية من مكتب التطوع، هنأت فيها الجمعية المتطوعات الفاعلات، وشكرت لهن مساعيهن الدائمة في خدمة العمل التطوعي، كما شكرت إدارات الجمعية وفروعها لتعاونهم في إنجاح برامج وأنشطة التطوع. وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف الجمعية «نشر ثقافة وممارسات العمل التطوعي».

تم تكريم كل من جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة لاستقطاب أكبر عدد من المتطوعين لعام 2024، وتكريم «إدارة الفعاليات الفنية» لتنظيمها أكبر عدد من الفعاليات خلال العام، كما تم تكريم المتطوعات المدربات والمتطوعات الفاعلات اللاتي قدمن أكبر عدد من الساعات التطوعية.

وتخللت التكريم تنظيم مسابقات وتوزيع جوائز على المتطوعات.