«برجيل» توسع خدمات الرعاية الصحية للعمال الصناعيين

دبي (الاتحاد)

افتتحت برجيل القابضة مركز «إل إل إتش الطبي»، في مجمع دبي للاستثمار-2 لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للقوى العاملة الصناعية، حيث يعمل هذا المرفق، بعد إطلاق مركز «إل إل إتش الطبي» في القوز، على تعزيز التزام المجموعة بتوفير رعاية صحية عالية الجودة وسهلة الوصول للقوى الصناعية العاملة عبر مواقع رئيسية في دبي. وافتتح المركز عبدالله لشكري، المنسق العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، حيث يخدم المركز عدداً كبيراً من العمال الصناعيين المقيمين في المنطقة، ويحتوي على عيادات تخصصية، ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات في مكان واحد.

وقال عبدالله لشكري، المنسق العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي: «يسرنا اليوم افتتاح مركز ال إل إتش الطبي، الذي يمثل خطوة مهمة في سعينا المستمر لتحسين جودة حياة العمال في إمارة دبي، ويأتي هذا المركز كجزء من التزامنا بتوفير خدمات طبية متكاملة وشاملة تضمن للعمال الحصول على الرعاية الصحية التي يستحقونها بكل يسر وسهولة. ونحن في اللجنة الدائمة لشؤون العمال نعمل جاهدين لتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة، وسنواصل جهودنا في دعم المبادرات التي تخدم فئة العمال وتسهم في رفاههم».

وفي عام 2023، افتتحت برجيل القابضة إل إل إتش في القوز لتوفير رعاية عالية الجودة، لتلبية الاحتياجات الفريدة للقوى العاملة الصناعية من خلال تقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية.

بدوره، قال برونوا ديسوزا، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية: «هدفنا هو تسهيل الوصول للرعاية الصحية، خاصة في المجتمعات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها، حيث نضمن للمستفيدين الحصول على الرعاية الأساسية بشكل ملائم، بالقرب من أماكن عملهم».