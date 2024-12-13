«الوطني» يبحث التعاون مع البرلمان البولندي

دبي (وام)

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، برئاسة حميد أحمد الطاير، عضو اللجنة، خلال لقائها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، باويل كوفال، عضو مجلس النواب في جمهورية بولندا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين.

وأكد اللقاء متانة العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية بولندا في جميع المجالات، وأهمية تنميتها وتوسيع فرص التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، فضلاً عن أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس النواب، بما يخدم المصالح ذات الاهتمام المشترك عبر تبادل الزيارات والخبرات، والتنسيق والتشاور بين المجلسين، لاسيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.