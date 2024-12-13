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علوم الدار

«استشاري الشارقة» يناقش توصيات «هيئة الموانئ»

خلال الاجتماع
14 ديسمبر 2024 01:40

الشارقة (وام)

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ناقشت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أول أمس بمقر المجلس، تصوراتها بشأن إعداد توصيات لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وذلك ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأس الاجتماع، جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة الذين شاركوا في مناقشة الأطر العامة لإعداد التوصيات.
وتم خلال الاجتماع دراسة آليات إعداد التوصيات على ضوء المعطيات الحالية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه التوصيات متوافقة مع رؤية حكومة الشارقة في تطوير جميع قطاعاتها، وتعزيز استدامتها.
وتم التأكيد على ضرورة أن تشمل التوصيات مجالات متعددة، بما في ذلك تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في الموانئ والمناطق الحرة وتطوير النظام الجمركي.
وفي ختام الاجتماع، أعدت اللجنة توصياتها، تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري في جلسة عامة مقبلة.

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المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
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