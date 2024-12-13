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علوم الدار

لطيفة بنت محمد تحضر الاحتفال باليوم الوطني القطري في دبي

لطيفة بنت محمد خلال الحفل بحضور ثاني الزيودي وعهود الرومي وكبار الحضور (من المصدر)
14 ديسمبر 2024 01:41

دبي (الاتحاد)

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حضرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة لدولة قطر في دبي بفندق جراند حياة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.
وكان في استقبال سموّها لدى وصولها إلى مقر الحفل سعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر في دبي والإمارات الشمالية، حيث نقلت سموّها تهاني دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً إلى الشقيقة قطر بقيادة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الشعب القطري الشقيق، مؤكدةً سموها عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومعربةً عن صادق أمنياتها لدولة قطر بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة . 
حضر الحفل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والفريق محمد أحمد المرّي، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد، إلى جانب أعضاء البعثات القنصلية العربية والأجنبية في دبي وأبناء الجالية القطرية في الدولة.

لطيفة بنت محمد بن راشد
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لطيفة بنت محمد
دبي
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