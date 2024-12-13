عمار بن حميد يشيد بإنجازات فريق عمل حكومة عجمان

عجمان (الاتحاد)

‏أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بأداء ‏فريق عمل حكومة عجمان خلال العام 2024، والذي جعل من التميز ليس نهاية ‏الطريق، بل هو بداية لمسيرة طويلة من التطوير والابتكار، وخلق من التحديات فرصاً ‏للنجاح واستغلال الموارد المتاحة بكل كفاءة لتحقيق الأهداف.‏

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أمس، في مبنى الجهات ‏الحكومية بالديوان الأميري في عجمان، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل ‏صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، ‏رئيس دائرة البلدية والتخطيط، مديري الدوائر والقيادات في حكومة عجمان، والذين ‏يشكلون فريق عمل واحد، يعمل بتناغم وانسجام تحت قيادة سموه.‏

وقال سمو ولي عهد عجمان: «إن عام 2024 كان عاماً حافلاً بالعطاء والإنجاز وعامراً ‏بالخير على الجميع بفضل جهود وتفاني فريق العمل الموحد الذي يستشعر قيمة التميّز ‏الحقيقي في ترّسيخ العمل الحكومي المشترك المحلي والاتحادي من أجل خدمة الناس ‏وتحقيق الرفاه والرخاء لكل فرد، وتعزيز سعادة الإنسان وجودة حياته ومستقبل الأجيال».‏ وأضاف سموه «إن قيادتنا علمتنا أن لا مكان للمستحيل، لذا تمضي حكومة عجمان بعزيمة ‏وبهمة عالية لتحقيق رؤيتها التي تكبر كل يوم بعطاء وإنجاز كل الجهات والمؤسسات ‏فيها، ونتطلع من الجميع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والطموحات بمزيد من ‏العزيمة والإصرار في العام 2025 بإذن الله».‏

وعبّر عدد من مديري الدوائر الحكومية بعجمان، خلال اللقاء، عن مباركتهم لسمو ولي ‏عهد عجمان التكريم المستحق بوشاح محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن جائزة محمد بن ‏راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، والذي يؤكد إسهامات سموه القيّمة في تعزيز ‏مسيرة التطور والإنجازات وتمكين رحلة الريادة الحكومية. ‏

وأكدوا أن رؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أحدثت فارقاً في كل المبادرات ‏والمشاريع التي تم إطلاقها في عجمان والتي جعلت من الإمارة وجهة مميزة تواكب ‏تطلعات الدولة وخططها المستقبلية، مشيرين إلى أن سموه نموذج يُحتذى به في تحقيق ‏التميز والبذل والعطاء، والفخر بإنجازاته ونجاحاته، ومجددين العهد لسموه بالعمل بروح ‏الفريق الواحد من أجل استمرار المسيرة المباركة لرفعة وازدهار وطننا الغالي وإمارتنا ‏الحبيبة.‏



شكرا لكم

أرسل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس ‏المجلس التنفيذي، رسالة خاصة بالبريد الإلكتروني لكل موظف في حكومة عجمان، أكد ‏فيها سموه أن حصوله على وشاح «محمد بن راشد آل مكتوم»، هو تكريم لكل موظفي حكومة عجمان، وتقدير لعطائهم وجهدهم وتفانيهم، فقد كانوا عماد هذا النجاح ‏وأساس كل إنجاز تحقق.‏

ودعا سمو ولي عهد عجمان الموظفين بمضاعفة الجهد، وحشد الطاقات وتقديم أفكار ‏خلاقة وإسهامات ملهمة ترفد مسيرة الوطن المباركة وتثري العمل الحكومي.‏

وقال سموه في الرسالة: «شكراً لكم جميعاً على ما قدمتموه، ودعوة مني لكم بمضاعفة ‏الجهد وحشد الطاقات وتقديم أفكار خلاقة وإسهامات ملهمة ترفد مسيرة الوطن المباركة ‏وتثري العمل الحكومي.. طموحاتنا دائماً كبيرة، وما نصبو إليه من رفعة وازدهار ‏لوطننا الغالي يتطلب منا جميعاً الاستمرار، وبروح الفريق الواحد».‏