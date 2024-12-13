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علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع الشيربا الأول لمجموعة العشرين في جوهانسبورغ

خلال اجتماع الشيربا الأول لمجموعة العشرين في جوهانسبورغ (وام)
14 ديسمبر 2024 01:41

جوهانسبورغ (وام)

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شارك وفد من الإمارات، برئاسة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا ونائب «الشيربا» الإماراتي لمجموعة العشرين، في اجتماع «الشيربا» الأول لمجموعة العشرين، الذي عقد في جوهانسبورغ. وتعد أعمال المجموعة لعام 2025 ذات أهمية خاصة ليس فقط لجنوب أفريقيا، ولكن أيضاً للقارة الأفريقية، وخاصة مع انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في عام 2023، كما أنها تعد أول مرة تستضيف فيها دولة أفريقية أعمال مجموعة العشرين. وافتتح الاجتماع معالي رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، حيث قدم نبذة عن توجهات بلاده في رئاستها لمجموعة العشرين خلال عام 2025، كما عقدت جلسات حوارية تسلط الضوء على أولويات الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة للعام المقبل، والتي تشمل النمو الاقتصادي الشامل، والسياسات الصناعية، والعمالة وعدم المساواة، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي. ومن المقرر إنشاء ثلاثة فرق عمل ومبادرة ولجنة لقيادة العمل المتعلق بهذه الأولويات الثلاث.
وأكد الهاملي، خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات بالإسهام البناء في أعمال مجموعة العشرين، مع التركيز على الأولويات التي حدّدتها الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة، معرباً عن بالغ تقدير دولة الإمارات لجمهورية جنوب أفريقيا على دعوة الدولة للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين لعام 2025، ومثنيا على الاستضافة الناجحة للبرازيل لأعمال مجموعة العشرين لعام 2024.
وعُقد اجتماع مشترك بين مساري «الشيربا» والمسار المالي للمجموعة بتاريخ 11 ديسمبر2024 في جوهانسبورغ، حيث ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي. ودعت جمهورية جنوب أفريقيا دولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين بصفة ضيف خلال عام 2025، تحت شعار «التضامن والمساواة والاستدامة»، لتشكل هذه الدعوة المشاركة السادسة للدولة في المجموعة تاريخياً، والمشاركة الرابعة على التوالي، حيث شاركت الإمارات في أعمال مجموعة العشرين في البرازيل خلال العام الجاري، والهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، والمملكة العربية السعودية عام 2020، وفرنسا عام 2011.

جوهانسبرج
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محش سعيد الهاملي
الإمارات
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اجتماع الشيربا
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