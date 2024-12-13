«الإمارات للدراسات» يحتفي بكتاب «الهوية الوطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أول أمس، حفل توقيع كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، لمؤلفه معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وتعود أهمية الكتاب إلى أن الهوية الوطنية، تُعد إحدى أهم القضايا، التي تأتي على رأس اهتمامات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك لدورها المحوري في ترسيخ الثوابت الوطنية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتدعيم القدرة على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات العالمية.

حضر الحفل، نخبة من الباحثين والمفكرين والمثقفين، وأثنى الجميع على الكتاب، ووصفوه بأنه كتاب مهم، وحرصوا على اقتناء نسخ من الكتاب بتوقيع معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي.

وقدم السويدي الشكر إلى المسؤولين عن المركز، مشيراً إلى أن كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، محاولة لإعادة بناء مفهوم الهوية الوطنية الإماراتية، من خلال استيعاب التطورات العالمية والتكنولوجية والاجتماعية بشكل متزامن ومتوازن، دون أن تفقد الشخصية الوطنية هويتها وخصوصيتها المميزة.



تعزيز التلاحم الاجتماعي

وأضاف السويدي، أنه سعى إلى استشراف مستقبل الهوية الوطنية في ظل التحديات الجديدة، والاستفادة من الخبرات والمقومات، التي تمتاز بها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الثقافة المشتركة والتلاحم الاجتماعي في المجتمعات الإماراتية والخليجية بشكل عام.

وأشار السويدي إلى أن الكتاب يكشف كيف أدرك قادة دولة الإمارات العربية المتحدة المستقبل الوشيك لبلادهم في مرحلة ما بعد النفط، واصفاً المواطَنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنها تعتبر من أهم التجارب العربية، بفضل عمق فكرة المواطَنة ورسوخها لدى الإماراتيين، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتفوق في مجال المواطنة على العديد من الدول، التي سبقتها في التأسيس بعقود عديدة، مشيراً إلى أن التوازن بين الأصالة والحداثة يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يمتاز بمستوى عالٍ من اللُّحمة الوطنيّة، والمواطَنة الراسخة.



كتابان استراتيجيان

من جانبه، ألقى الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، كلمة أشاد خلالها بالإصدارين الأخيرين للدكتور جمال سند السويدي، وهما، كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، وكتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، ووصفهما بأنهما كتابان استراتيجيان يتناولان موضوعات في غاية الأهمية، في الوقت الراهن الذي يشهد تغيرات كبيرة على مستوى المنطقة والعالم.

وأثنى الدكتور سلطان محمد النعيمي، على معالي الدكتور جمال سند السويدي ومسيرته البحثية، ووصفه بالمفكر الاستراتيجي الموسوعي، منوهاً إلى أن الدكتور جمال سند السويدي هو مؤسس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وبذل جهوداً كبيرة لتطويره، ولذلك فإن المركز يعد بيته الأول، وقال، إن معالي الدكتور جمال سند السويدي له الفضل في تبوّء المركز مكانة رفيعة بين مراكز البحوث العالمية. وأشار إلى أن كتابه السابق «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» يُعد أحد أهم الإصدارات التي شهدتها الساحة الثقافية الإماراتية في الفترة الأخيرة، لأنه كتاب يوثّق لأهم المحطات في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيرة ومسيرة صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي مسيرة ميمونة وعظيمة مليئة بالإضاءات الإنسانية والسياسية وبالإنجازات الهائلة في مختلف المجالات.

أما عن كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير» فقال الدكتور سلطان محمد النعيمي، إنه كتاب يتناول قضية غاية في الأهمية، مؤكداً أن السويدي استطاع أن يبرز مساعي القيادة الإماراتية الرشيدة في تعزيز فكرة «الأمة»، حتى يبني الإماراتيون بواسطتها، شكلاً جديداً من أشكال الهُويّة الجماعية، ويتمكنوا من تجاوز ولاءاتهم تجاه العائلة أو القبيلة، والانتقال إلى رحابة الانتماء الوطني الأشمل.



فكرة مجلس التعاون الخليجي

تجدر الإشارة إلى أن كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، يبرز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإسهاماته الجوهرية في تجسيد فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أرض الواقع.