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علوم الدار

الإمارات وإندونيسيا تعقدان الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة

خالد عبدلله بالهول ووفدا البلدين في صورة جماعية (وام)
14 ديسمبر 2024 01:41

جاكرتا (وام)

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عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة بينهما في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.
ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب الإندونيسي أندي رشميانتو المدير العام للمراسم والشؤون القنصلية في الخارجية الإندونيسية.
ونقل خالد بالهول، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وإشادته بالتطورات الإيجابية بين البلدين.. وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.
وأشاد خالد عبدلله بالهول، خلال الاجتماع، بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، والعلاقات الاستراتيجية المتميزة والمتينة المبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل.
وأعرب عن تقدير دولة الإمارات للجهود التي بذلها الجانب الإندونيسي، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في المجالات كافة.
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.
شارك في الاجتماع، ممثلون من وزارة الخارجية، والموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في جمهورية إندونيسيا.

الإمارات
إندونيسيا
خالد بالهول
وزارة الخارجية
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