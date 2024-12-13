حمدان ومكتوم بن محمد يشهدان تخريج محمد بن راشد بن محمد بن راشد من "ساندهيرست"

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل تخريج سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من "أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية" في المملكة المتحدة.

كما حضر حفل التخريج سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.

وهنّأ سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الخريجين، في مقدمتهم سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أعرب له سموّه عن صادق أمنياته بمزيد من النجاح والتميز في حياته والسداد والتوفيق في خدمة وطنه وترسيخ ركائز رفعته.





وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للقائمين على أكاديمية ساندهيرست، ولدورها على مر عقود في إعداد كوكبة من الكوادر العسكرية رفيعة الكفاءة على الصعيدين العلمي والميداني، بما تتمتع به هذه المؤسسة العريقة من سمعة طيبة في الأوساط الأكاديمية العسكرية وما لها من تاريخ طويل ومشرّف في إعداد وتخريج نخب الضباط من مختلف دول العالم.





وقام الفريق أول متقاعد السير باتريك ساندرز، رئيس أركان الجيش البريطاني السابق، نيابة عن جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بتخريج الدفعة وتكريم أوائل الخريجين، ضمن الدفعة الـ241 من منتسبي الأكاديمية العسكرية العريقة.





كما قام السير باتريك ساندرز بتقليد سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بـ"سيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين"، ليكون بذلك الخريج الرابع من دولة الإمارات الذي ينال هذا التكريم عبر تاريخ الأكاديمية، كما تلقى سموّه جائزة التفوّق لتحقيق المركز الأول للطلاب الدوليين في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح بذلك الخريج الإماراتي الوحيد الحاصل على هذين التقديرين معاً.





كانت مراسم الحفل قد تضمنت استعراضا للطلبة والخريجين، وتسليم علم الفصيل الملكي الذي يمنح للفصيل الأفضل في الفوج المتخرج كما تم تسليم شهادات التفوق والدروع والجوائز لأوائل الخريجين وتم التقاط الصور التذكارية.

في ختام الحفل، حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على لقاء الطلبة الإماراتيين المنتسبين إلى الأكاديمية، حيث تبادل معهم الأحاديث الودية وأطمأن على أحوالهم، داعياً إياهم إلى الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم والنهل من منابعه، وأن يكونوا خير تمثيل لدولة الإمارات في هذا المحفل العلمي والعسكري العريق، متمنياً لهم كل النجاح والتوفيق.

حضر حفل تخريج الدفعة الـ241 من منتسبي الأكاديمية، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من القيادات العسكرية والمسؤولين.