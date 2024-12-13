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علوم الدار

مجلس محمد بن حمد الشرقي ينظم جلسة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني

مجلس محمد بن حمد الشرقي ينظم جلسة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني
13 ديسمبر 2024 22:13

الفجيرة (وام)

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نظم مجلس محمد بن حمد الشرقي بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ضمن مبادرة المجالس المجتمعية، جلسة بعنوان «الاحتيال الإلكتروني: التحديات والحلول» في مجلس منطقة مسافي بإمارة الفجيرة.
وتحدث العقيد سعيد عبيد سيف الكندي، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الفجيرة، خلال الجلسة عن مفهوم الجرائم الإلكترونية، موضحاً أنها تشير إلى الأنشطة الإجرامية التي تُنفذ باستخدام التقنيات الحديثة مثل الحواسيب، والإنترنت، والأجهزة الذكية، مُستعرضاً أنواع الجرائم الإلكترونية التي تتنوع بين الاحتيال الإلكتروني، واختراق البيانات، والابتزاز الإلكتروني، والتصيد الاحتيالي، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالبرمجيات الخبيثة، وتهديدات الأمن السيبراني التي تتعرض لها المؤسسات والأفراد على حد سواء.
وأكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير «مجلس محمد بن حمد الشرقي»، أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً لتعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع، ويسعى دائماً إلى تنظيم الفعاليات والبرامج التي تسهم في رفع مستوى المعرفة حول التحديات الأمنية الحديثة، خصوصاً في مجالات الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات.

مجلس محمد بن حمد الشرقي
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