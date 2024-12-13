«الفارس الشهم 3» توزع ملابس شتوية على أطفال غزة

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» ملابس شتوية على أطفال القطاع لتمنحهم دفئاً يخفف عنهم قسوة الشتاء وبردّه.

كما واصل المتطوعون تقديم الأغطية الشتوية وخزانات المياه في مراكز الإيواء شمال القطاع.

وتسعى دولة الإمارات، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، إلى ترسيخ دورها الإنساني والإغاثي منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم، واستمرار تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها القطاع.