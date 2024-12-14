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علوم الدار

هزاع بن زايد يطلق مبادرة التوظيف في منطقة العين

هزاع بن زايد يطلق مبادرة التوظيف في منطقة العين
14 ديسمبر 2024 11:16

أطلق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مبادرة التوظيف في منطقة العين بالتعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" ومصرف الإمارات المركزي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أطلقنا مبادرة التوظيف في منطقة العين بالتعاون بين"نافس" ومصرف الإمارات المركزي، والهادفة إلى خلق 4000 فرصة وظيفية وتدريبية في القطاع المالي والمصرفي. رفاهية مواطني الإمارات ومستقبلهم الزاهر أولوية القيادة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص محوريّ لإنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية».

 

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أطلقنا مبادرة التوظيف في منطقة العين بالتعاون بين"نافس" ومصرف الإمارات المركزي، والهادفة إلى خلق 4000 فرصة وظيفية وتدريبية في القطاع المالي والمصرفي. رفاهية مواطني الإمارات ومستقبلهم الزاهر أولوية القيادة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص محوريّ لإنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية.

المصدر: وام
العين
هزاع بن زايد
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