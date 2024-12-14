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شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التوعية للوقاية من الجريمة

شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التوعية للوقاية من الجريمة
14 ديسمبر 2024 16:26

أكدت جلسة «مجتمع أبوظبي.. شوركم يهمنا»، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، أهمية التوعية المستمرة للوقاية من الجريمة.
وأشار العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم المجالس التوعوية لدورها في تبادل المعارف والمسؤولية المشتركة بين رجال الأمن وأفراد المجتمع ومؤسساته وذلك ضمن تعزيز منظومة الوعي الأمني لدى الجمهور، والتعريف بالخدمات الشرطية وأفضل التطبيقات الذكية وتحقيق الريادة المؤسسية المتمثلة في رؤيتها «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان».
وأشاد الحضور من أفراد المجتمع خلال الجلسة التوعوية الحوارية التي عقدت في مجلس المتعرض سيف بن ميا العفاري بمنطقة العامرة بمدينة العين بجهود شرطة أبوظبي ودورها الريادي في تنظيم المجالس المجتمعية والأمنية التي تسهم في رفع وعي المجتمع، وتوظيف التقنيات الحديثة، واستثمار الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الشرطي والأمني خصوصاً في الخدمات التي تهدف إلى إسعاد المجتمع وفق أعلى المعايير التي تعمل على التسهيل على المتعاملين وتعزيز رضاهم عن الخدمات المقدمة.

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