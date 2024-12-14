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علوم الدار

مبعوثة أميركية تشيد بتجربة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش وقبول الآخر

الدكتور علي راشد النعيمي يلتقي السفيرة ديبرا ليبستاد
14 ديسمبر 2024 18:05

أشادت السفيرة ديبرا ليبستاد المبعوثة الأميركية الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية، بتجربة دولة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش وقبول الآخر، مؤكدة أهمية دعم المبادرات العالمية في هذا الجانب.
جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، للمبعوثة الأميركية اليوم السبت.
وأكد معالي الدكتور النعيمي، خلال اللقاء، على عمق علاقات الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجا في العديد من المجالات الاستراتيجية، ونوه إلى الجهود المشتركة بين البلدين الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدوليين.
واستعرض معالي النعيمي، نهج دولة الإمارات في ترسيخ التسامح والتعايش، واستثمار دور الشباب في جهود السلام، منوها إلى ما يمثله "بيت العائلة الإبراهيمية" من رمز للتفاهم المتبادل والتعايش والسلام بين مختلف الديانات، وأكد على أهمية تبني وتعزيز المشاريع والبرامج التي تُسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان على مستوى العالم.

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ديبرا ليبستاد
المبعوثة الأميركية الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية
الإمارات
التسامح والتعايش
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