إقبال كثيف على «شتا حتا» بيومه الثاني

سامي عبدالرؤوف (دبي)

شهدت مبادرة «شتا حتا»، اليوم السبت، إقبالاً جماهيرياً كثيفاً، حيث قصدته العائلات ومختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، ليقضوا فيه عطلة نهاية الأسبوع بين أحضان الطبيعة، وتجاوز الإقبال اللافت الحضور المحلي إلى مختلف الدول العربية والخليجية.

يوفر «شتا حتا» برنامجا متنوعاً وحافلاً بالأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية لأهل حتّا وزوارها، حيث يسهم الحدث في إلقاء مزيد من الضوء على طبيعة المنطقة وتراثها وطبيعتها الخلابة، ليشكل فرصة للعائلات للاستمتاع بكل تلك المميزات وما يضمه الحدث من فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية ومجتمعية.

تستهدف اللجنة المنظمة للمهرجان، الوصول إلى مليون زائر، بزيادة قدرها 100% مقارنة بالدورة الأولى، في ظل زيادة مدة الحدث إلى شهر بدلاً من أسبوعين، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والناشئة، بما يحقق زيادة أعداد الزوار، ويواكب ذلك من فرص للتجار من رواد الأعمال في حتّا، ومن عموم دبي.

وتشهد هذا العام مشاركة 30 مشروعاً من أعضاء مبادرة بكل «فخر من دبي» من إمارة دبي بشكل عام ومنطقة حتّا خاصة، لتسليط الضوء على منتجاتهم والترويج لأعمالهم.

تشمل مبادرة «شِتَا حتّا» على مدار أكثر من شهر، خمسة مهرجانات، يتضمّن كل منها العديد من الفعاليات والأنشطة المنوّعة بالتعاون مع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن تلك المهرجانات: مهرجان شِتَانا في حتّا، من تنظيم «براند دبي»، و«مهرجان ليالي حتّا الثقافية» وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و«مهرجان عسل حتّا» و«مهرجان حتّا الزراعي» وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، و«مهرجان حتّا DSF X» من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتم تمديد فترة الفعاليات هذا العام لمدة أكثر من شهر كامل ما يتيح لأكبر عدد من الزوار الاستمتاع بأجواء حتّا وطبيعتها الخلابة ضمن فعاليات وأنشطة متنوعة تناسب مختلف الأسر والأعمار.