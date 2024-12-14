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علوم الدار

رئيس الدولة يمنح وزير البيئة والإيكولوجيا والمبعوث السابق لشؤون تغير المناخ في الصين «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»

حسين الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية يسلم الوسام
14 ديسمبر 2024 21:35

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، معالي هوانغ رون تشيو وزير البيئة والإيكولوجيا في الصين، والسيد شيه تشن هوا المبعوث السابق لشؤون تغير المناخ في الصين، «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»، تقديراً لمساهماتهما البارزة في نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

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جرت مراسم تسليم الوسامين خلال استقبال معالي حسين الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، معالي وزير البيئة والإيكولوجيا في الصين، والمبعوث السابق لشؤون تغير المناخ في الصين، خلال زيارتهما فعاليات مهرجان الصداقة الإماراتي الصيني، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات في بكين، احتفاءً بمرور 40 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: وام
وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
الصين
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محمد بن زايد
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