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علوم الدار

هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين المهنئين في قصر المقام بمنطقة العين

هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين المهنئين في قصر المقام بمنطقة العين
14 ديسمبر 2024 21:53

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين المهنئين في قصر المقام في العين، وتبادل سموه والضيوف الأحاديث الودية المتعلقة بقضايا الوطن والمواطن.

حضر اللقاء، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان؛ وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان؛ وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المواطنين من أهالي منطقة العين.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على تسخير الإمكانات كافة لدعم التنمية الشاملة في منطقة العين وتعزيز رفاهية المواطنين ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

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وقال سموه على منصة "إكس": "سعدنا باستقبال المهنئين في قصر المقام في العين، متوجهين بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" على ثقته الغالية، ومستذكرين الراحل الكبير الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان "رحمه الله" ودوره الريادي في تطوير منطقة العين وتعزيز مكانتها".

وأعرب أهالي منطقة العين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على الثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يوفقه ويسدد خطاه نحو مزيد من التقدم والازدهار، مؤكدين ثقتهم بأن سموه سيواصل مسيرة العطاء والإنجازات لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز مكانة المنطقة على المستويات كافة.

المصدر: وام
هزاع بن زايد
تهنئة
العين
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