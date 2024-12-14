انطلاق مهرجان ربيع مصفوت السابع في عجمان

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إطلاق مهرجان ربيع مصفوت، بالشراكة مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والذي يقام تحت مظلة مهرجان نسمات مصفوت، الذي بدأ في شهر نوفمبر ويستمر حتى أبريل من العام المقبل 2025.

ويتضمن المهرجان في نسخته السابعة، فعاليات متنوعة ومسابقات متعددة وتحديات ممتعة، وفقرات استعراضية وسط أجواء ترفيهية وثقافية مميزة، ويتيح للأطفال فرصة المشاركة في الفعاليات التعليمية والرياضية التي ترسخ في أذهانهم أهمية الحفاظ على التراث والهوية المميزة لإمارة عجمان، مسلطاً الضوء على الأصالة والتاريخ العريق للمنطقة. وأوضح سيف غدير الكتبي، مدير إدارة بلدية مصفوت، أن المهرجان يُعد جزءاً من سلسلة مهرجانات النسمات، ويُقام في مدينة الطبيعة والجمال، ليعكس جمال المنطقة ويبرز موروثها الثقافي والعادات الأصيلة والموروث الشعبي، مبيناً أنه يستقبل زواره من 14 وحتى 31 ديسمبر الجاري.

ودعا، سكان مصفوت والزوار والسياح إلى اغتنام فرصة المهرجان، الذي يُعد وجهة مثالية للعائلات وأصحاب المشاريع للاستمتاع بالفقرات المتنوعة والمناسبة لجميع الأعمار والأذواق وتعزيز المواهب الرياضية من فئات المجتمع كافة.