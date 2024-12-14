معهد التدريب القضائي يحتفل بتخريج 581 متدرباً

الشارقة (وام)

احتفل معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل بتخريج 581 متدرباً، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة المدينة الجامعية في الشارقة، الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي.

وأعرب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي عن تقديره لجهود خريجي المعهد، ومهنيتهم العالية، ونزاهتهم واحترافيتهم في المجالات التي عملوا فيها، سواء في القضاء أو النيابة العامة أو المحاماة، مؤكداً معاليه أهمية التطوير المستمر، والتأهيل المهني الجيد، من خلال استدامة تنمية المعارف لمواكبة التحديات القانونية والتحديث المستمر لها، وفق أفضل الممارسات.

وشهد الحفل تكريم الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي لخريجي المعهد، الـ 581، منهم 54 قاضياً يعملون بمجال القضاء الاتحادي والمحلي، و77 منهم في مجال النيابة العامة المحلية والاتحادية، و450 في المحاماة ومجالات أخرى.