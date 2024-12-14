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علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرم شخصين متعاونين

خلال تكريم أحد المتعاونين (من المصدر)
15 ديسمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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كرم اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شخصين من أفراد المجتمع تقديراً لتعاونهما مع الشرطة، وذلك ضمن الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان.
وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي بتقدير جهود المتعاونين من الجمهور وعطائهم المشرّف لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية ليكونوا قدوة حسنة ومثالاً يحتذى به، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتكريم المتعاونين، الذين يقدمون نماذج تسهم في تعزيز الأمن الوطني وسلامة المجتمع.
وحضر التكريم العميد مزيد فهد العتيبي، نائب مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية.

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الأمن الجنائي
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