مهرجان الوثبة للزهور ينطلق 20 ديسمبر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الوثبة للزهور خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر الجاري، ويسلط المهرجان الضوء على تنوع وجمال واستخدامات الزهور، ويعزز الابتكار والممارسات المستدامة في زراعتها، من خلال تقديم تجربة تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه والمشاركة المجتمعية.

وأكدت اللجنة، أن المهرجان يستهدف عرض تنوع الأزهار واستخداماتها في دولة الإمارات مع نشر الوعي بفوائدها وأثرها الإيجابي على البيئة.. وتوفير أنشطة متنوعة مثل الحديقة العطرية، والحديقة المضيئة، وحديقة الطفل لتشجيع التفاعل المجتمعي.. ونشر ثقافة الاستدامة من خلال عرض أحدث التكنولوجيا والممارسات في مجال زراعة الزهور.

كما يهدف إلى تعزيز التعاون والمشاركة بين الشركات الحكومية والخاصة والمزارعين وأفراد المجتمع، وتقديم ورش عمل وحلقات نقاشية تعليمية.. وتوفير منصة للمزارعين والشركات لعرض منتجاتهم وتبادل الخبرات، وتحفيز استخدام التقنيات الحديثة في زراعة الزهور.

وتنطلق المسابقات اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻮﺛﺒﺔ ﻟﻠﺰﻫﻮر، ضمن ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ اﻟﺰراﻋﻲ، خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر الجاري. ويتضمن المهرجان مسابقات متنوعة ضمن مهرجان الزهور، الذي ينطلق للمرة الأولى كأحد أبرز المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، والمهرجان خصص مسابقات لمختلف فئات المجتمع وجميع أفراد الأسرة، منها مسابقات للأطفال وأصحاب المزارع وعشاق تنسيق الزهور ويقدم جوائز قيمة لكل مسابقة.

وأفادت اللجنة عبر موقع الجائزة أن الزهور يتم توفيرها من قبل الجهة المنظمة، ويحق لكل مشارك اختيار وتنسيق باقته باستخدام الزهور المتاحة فقط.. كما يُسمح باستخدام الإكسسوارات البسيطة التي تقدمها الجهة المنظمة، ويجب أن تتسم الباقة بالإبداع والابتكار في ترتيب الزهور.. ويُشترط أن تكون متناسقة من حيث الألوان والتنسيق، على أن يلتزم المشاركون بإكمال تنسيق باقة الزهور خلال فترة زمنية محددة. وسيتم الإعلان عن هذه المدة قبل بداية المسابقة (على سبيل المثال: 2-4 ساعات). وتبدأ الفعاليات بمسابقة «أجمل باقة زهور» والفئة المستهدفة زوار المهرجان، حيث يتم اختيار 10 من الزوار للمشاركة في تنسيق أجمل باقة باستخدام الأدوات المقدمة.

ويتم تقديم ثلاث جوائز مالية للأول والثاني والثالث، ومن الرابع حتى العاشر يتم تكريم الفائزين بشهادات تقدير.

ويشهد المهرجان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، مسابقة لـ«أجمل تنسيق إبداعي للزهور»، وتستهدف المشاركين والعارضين، وهي عبارة عن مجسم معين يتم توزيعه على المشاركين لتنسيقه بأنواع مختلفة من الزهور، ويتسابق 10 مشاركين ويتم تقديم جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بقيمة 15 ألف درهم، و10 آلاف درهم، و8 آلاف درهم على التوالي.

أجمل زي بطابع الزهور

وتقام في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري مسابقة لـ«أجمل زي بطابع الزهور» والفئة المستهدفة بالمشاركة «الأطفال»، وعدد المشاركين 10 أفراد، وللاشتراك في المسابقة يتوجب الظهور بأزياء وأكسسوارات تحمل طابع الزهور، ويحصل الفائز الأول على 5 آلاف درهم والثاني على 3 آلاف درهم، والثالث على 2000 درهم، وبقية المتسابقين حتى العاشر يحصلون على شهادات.

وتنظم الجائزة مسابقة موجهة لأصحاب الهمم لـ«تزيين كب كيك» باستخدام زهور قابلة للأكل، أو أزهار مصنوعة بالسكر، والمشاركون الـ10 في المسابقة تقدم لهم جوائز مالية.

كما تقام في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مسابقة لـ«أفضل منتج مصنوع من الزهور»، تستهدف الأسر المنتجة، وتتطلب المشاركة بمنتجات تم تصنيعها باستخدام الزهور وتصنيعها لأي استخدام سواء كان تجميلياً، عطرياً، طبياً أو غيرها، ويحصل المركز الأول على 15 ألف درهم، والثاني على 10 آلاف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 8 آلاف درهم، ومن الرابع إلى العاشر يحصلون على شهادات. وتقام مسابقة لـ«أغرب نوع من الزهور» في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ويشارك فيها 10 متسابقين، وذلك لاختيار أغرب وأجمل زهرة تمت زراعتها في الدولة أو استيرادها، وتخصيص جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى، وشهادات لبقية المراكز.

وفي 25 من الشهر الجاري يتسابق 10 مشاركين في مسابقة «أفضل تصميم لحديقة صحراوية»، والفئة المستهدفة بالمشاركة في هذه المسابقة «الشركات الكبرى المتخصصة في تنسيق الحدائق»، ويشترط لها تصميم حديقة مبتكرة تجمع بين الحفاظ على الطابع الصحراوي الأصلي، ويتم التركيز على استخدام نباتات محلية مزهرة ومقاومة للظروف الجوية، وتصميم يراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتحصل الشركة التي تفوز بالمركز الأول على 50.000 درهم، ولصاحب المركز الثاني 25.000 درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 10.000 درهم.

أفضل مزرعة زهور

تعقد في اليوم نفسه مسابقة «أفضل مزرعة زهور في الإمارات»، لاختيار أفضل مزرعة للمزارعين المحليين ذات تصميم مبدع وتنوع عالٍ من الزهور. ومسابقة أفضل مزرعة زهور في الإمارات تستهدف المزارعين المحليين في الدولة، ويشارك فيها 10 من المشاركين، وتم تخصيص 25 ألف درهم للفائز الأول، و15 ألف درهم للمركز الثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث، ومن الرابع حتى العاشر يحصل المشاركون على شهادات.

أفضل صورة فوتوغرافية

تقام يوم 26 مسابقة لـ«أفضل صورة فوتوغرافية لمهرجان الوثبة للزهور» بإجمالي 10 مشاركين، والفئة المستهدفة بالمشاركة 30 مشاركاً من «زوار المهرجان»، وهي فعالية تتضمن اختيار أفضل صورة فوتوغرافية يتم التقاطها من جناح المهرجان، ويحصل صاحب المركز الأول على 15.000 درهم، فيما يحصل الثاني على 10 آلاف درهم والثالث على 8 آلاف درهم.

أما «مسابقة أجمل حديقة زهور منزلية» فالفئة المستهدفة بالمشاركة فيها «المجتمع» وتنطلق بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، والفعالية يتم خلالها اختيار أجمل حديقة منزلية ذات تصميم مبدع وباستخدام أنواع مختلفة من الزهور المختلفة، ويحصل صاحب المركز الأول على 15 ألف درهم، والثاني يحصل على 10 آلاف درهم، والثالث يحصل على جائزة بقيمة 8 آلاف درهم، بينما يحصل أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر على شهادات.