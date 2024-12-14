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علوم الدار

جامعة الشارقة تطلق مركز التميز للصحة العامة

جامعة الشارقة تطلق مركز التميز للصحة العامة
15 ديسمبر 2024 01:08

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت جامعة الشارقة مركز التميز للصحة العامة، التابع لمعهد البحوث للعلوم الطبية والصحية، والذي يهدف إلى إجراء بحوث مبتكرة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصحي والصناعي على المستويين المحلي والدولي، ودعم تحويل نتائج البحوث إلى سياسات وخدمات صحية ملموسة.
وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، خلال حفل الإطلاق، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والمؤسسات المحلية، أهمية الدور الحيوي للمركز في مواجهة التحديات الصحية المعاصرة، وخاصة الأمراض غير المعدية والقضايا الصحية والاستعداد للأزمات الصحية العالمية، مشيراً إلى أن المركز سيكون شريكاً استراتيجياً في بناء مستقبل صحي أفضل، وسيعمل على دعم السياسات الصحية التي تلبي احتياجات المجتمع، وأشاد بالجهود المبذولة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الشارقة والشركاء الذين ساهموا في تأسيس هذا المركز.
وخلال الحفل، أطلق الدكتور حمزة الزبيدي، منسق أحد الفرق البحثية ضمن المركز، أول مبادرة بعنوان «الحملة الوطنية من أجل معالجة وصمة العار المرتبطة بمرض السكري»، حيث سيسعى مركز التميز للصحة العامة إلى تحقيق شراكات تعاونية فعالة بين الجامعة والجهات الحكومية، والخاصة والمنظمات المحلية والإقليمية، والعمل على تحويل البحوث الصحية إلى سياسات ومبادرات عملية لمواجهة المشكلات الصحية التي تواجه المجتمع، مع التركيز على بناء القدرات وتمكين المجتمع.

جامعة الشارقة
الشارقة
الصحة العامة
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