1.5 مليون فحص في مختبر دبي المركزي

آمنة الكتبي (دبي)

أجرى مختبر دبي المركزي، منذ بداية العام الجاري، أكثر من 1.5 مليون فحص ومعايرة، معززاً بذلك دوره الحيوي في ضمان جودة وسلامة المنتجات والخدمات في الإمارة، مساهماً بشكل فعال في حماية الصحة العامة، وضمان سلامة المنتجات والخدمات، وذلك من خلال تقديم خدمات تحليل وفحص متقدمة، مما يعزز من مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز في الفحوص المخبرية.

كما بلغ عدد العينات التي تم سحبها وتسلمها خلال هذه الفترة 115 ألف عينة، شملت مجموعة متنوعة من العينات التي تخضع للفحوص المخبرية، وفقاً لأحدث المعايير الدولية، كما قام المختبر، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالتحقق من 20 ألفاً و370 أداة قياس قانونية، وشملت أدوات القياس الأجهزة المستخدمة في مجالات مختلفة، مثل التجارة والصناعة، حيث يتم التحقق من دقتها وفعاليتها لضمان العدالة والشفافية في السوق، وهي خطوة ضرورية تساهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والجهات التنظيمية.

وقام مختبر دبي المركزي، خلال العام الجاري، بإدراج مجموعة من الفحوص الجديدة في خدماته، تهدف هذه الفحوص إلى تلبية احتياجات الأسواق المتغيرة، وتقديم حلول متقدمة لمختلف القطاعات، ما يسهم في تعزيز مكانة المختبر جهة مرجعية رائدة في مجال التحاليل والفحوص المخبرية.

ويضم مختبر دبي المركزي مجموعة من المختبرات التخصصية التي تغطي مختلف المجالات العلمية والهندسية، مما يجعله واحداً من أكبر وأشمل المختبرات في المنطقة، وتشمل أقسام المختبر منها مختبرات البنية التحتية ومواد البناء والذي يتألف من 5 مختبرات فرعية رئيسية، ويختص بإجراء الفحوص المرتبطة بمواد البناء والإنشاءات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

بالإضافة إلى مختبرات التحليل الكيميائي، والذي يتكون من 4 مختبرات رئيسية و15 مختبراً فرعياً، ويقوم بإجراء تحاليل كيميائية دقيقة، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات والمواد، ومختبرات الميكروبيولوجي، وتشمل 11 مختبراً رئيسياً و7 مختبرات فرعية، وتختص بفحص المنتجات الغذائية والمياه والمواد البيئية للكشف عن الملوثات الميكروبية.

كما يضم مختبر دبي المركزي مختبرات الكهروميكانيكية والذي يتألف من 3 مختبرات رئيسة وفرعية، ويختص بفحص الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية للتأكد من كفاءتها وسلامتها، بالإضافة إلى مختبرات المقاييس وتضم 10 مختبرات فرعية رئيسية ووحدتين خارجيتين للتحقق في مناطق الورسان ومحيصنة، وتقوم بعمليات المعايرة الدقيقة لمختلف أدوات القياس.

ويلعب مختبر دبي المركزي دوراً حيوياً في دعم منظومة سلامة الغذاء في الإمارة، حيث يسهم بفعالية في فحص المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية لضمان جودتها وسلامتها، ويتم ذلك من خلال إجراء تحاليل دقيقة باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية الجزيئية، ووفقاً لأعلى المعايير العالمية. تشمل الفحوص الجوانب الميكروبيولوجية والكيميائية لضمان خلو المنتجات من الملوثات التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة، بالإضافة إلى دوره في فحص المنتجات.

دور محوري

يساهم مختبر دبي المركزي بشكل فعال في إنجاح العديد من الفعاليات المحلية والعالمية التي تقام في إمارة دبي، كما يعتبر المختبر شريكاً أساسياً لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ببلدية دبي، حيث يلعب دوراً محورياً في الاستجابة للحوادث الطارئة والمخاطر المحتملة، مثل خطر التسمم الغذائي، من خلال الكشف السريع والدقيق عن الملوثات في الأغذية، وخطر انتشار الأوبئة، وذلك عبر تحليل العينات والمراقبة المستمرة لسلامة المنتجات.

بالإضافة إلى خطر انتشار اللوجينيلا باستخدام تقنيات فحص دقيقة للتحقق من المياه ومرافق التبريد، وخطر نقص المخزون الغذائي الاستراتيجي، من خلال مراقبة المخزون، والتأكد من جودته وسلامته، وخطر الأوبئة والأمراض السارية: بتقديم الدعم الفني والعلمي للجهات الصحية المختصة.