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علوم الدار

هزاع بن زايد: برؤية وتوجيهات رئيس الدولة نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع

هزاع بن زايد: برؤية وتوجيهات رئيس الدولة نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع
15 ديسمبر 2024 01:48

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» من أجل خدمة المجتمع.
وقال سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد "حفظه الله" وبجهود أهل العين نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعاته".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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