هزاع بن زايد: برؤية وتوجيهات رئيس الدولة نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» من أجل خدمة المجتمع.

وقال سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد "حفظه الله" وبجهود أهل العين نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعاته".

برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد "حفظه الله" وبجهود أهل العين نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعاته pic.twitter.com/EMoTDyZSs9 — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) December 14, 2024