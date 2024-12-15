"الأرصاد" يكشف عن توقعاته للطقس في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عبر حسابه في منصة إكس عن توقعاته للطقس في الدولة.

وتوقع الأرصاد، خلال اليوم بأن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة خاصة الداخلية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً وذلك من الساعة 09:00 وحتى 18:00 الأحد 15/12/2024.



رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة خاصة الداخلية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً وذلك من الساعة 09:00 وحتى 18:00 الأحد 15/12/2024. pic.twitter.com/XYJaTAZzaP

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 15, 2024