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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن توقعاته للطقس في الإمارات

"الأرصاد" يكشف عن توقعاته للطقس في الإمارات
15 ديسمبر 2024 08:52

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عبر حسابه في منصة إكس عن توقعاته للطقس في الدولة.

وتوقع الأرصاد، خلال اليوم بأن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة خاصة الداخلية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً وذلك من الساعة 09:00  وحتى 18:00 الأحد 15/12/2024.

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رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة خاصة الداخلية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً وذلك من الساعة 09:00 وحتى 18:00 الأحد 15/12/2024. pic.twitter.com/XYJaTAZzaP

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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