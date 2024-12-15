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علوم الدار

ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
15 ديسمبر 2024 09:48

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 6.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

 

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