ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 6.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The lowest temperature recorded over the country today morning is 6.9°C in Raknah (Al Ain) at 07:15 UAE Local time. pic.twitter.com/ApI7SrbZeg — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 15, 2024