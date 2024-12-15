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علوم الدار

هزاع بن زايد يزور صالح محمد بن مجرن العامري بمنزله في العين

هزاع بن زايد يزور صالح محمد بن مجرن العامري بمنزله في العين
15 ديسمبر 2024 13:02

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بمنزله في منطقة زاخر بمدينة العين.

ورحّب العامري وأفراد أسرته بسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن سعادتهم بزيارة سموه التي تعكس نهج القيادة الرشيدة بالحرص على التواصل مع المواطنين في ربوع الوطن، للاطلاع على أحوالهم والاطمئنان عليهم.

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وأكد سموه الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالتواصل مع أبناء الوطن وتفقُّد شؤونهم ومتابعة أحوالهم، ترسيخاً لقيم التلاحم والتآخي والتآزر التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي باعتباره أسرة واحدة تجمعها أواصر محبة الوطن والولاء لقيادته الحكيمة.

وتبادل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والحضور، خلال الزيارة، الأحاديث الودية التي تُجسِّد العلاقة الراسخة بين أبناء الوطن، وتعكس عمق روابط المجتمع وتلاحمه الوطيد لمواصلة مسيرة التنمية بسواعد أبنائه وهمّتهم.

المصدر: وام
العين
هزاع بن زايد آل نهيان
الإمارات
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