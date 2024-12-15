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حلقات البث المباشر من برنامج المنكوس تنطلق غداً

حلقات البث المباشر من برنامج المنكوس تنطلق غداً
15 ديسمبر 2024 16:00

تنطلق غداً أولى حلقات البث المباشر لبرنامج المنكوس في موسمه الرابع، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وذلك في إطار حرص هيئة أبوظبي للتراث على إبراز لحن المنكوس، بصفته واحداً من الفنون الإماراتية والخليجية التراثية المرتبطة بألحان الشعر النبطي.

ويبدأ مشوار المنافسات بمشاركة 6 نجوم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت.

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ويقدم النجوم خلال الحلقة روائعهم الصوتية لأداء لحن المنكوس أمام أعضاء لجنة تحكيم البرنامج المكونة من شاعر النظم والمحاورة محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات، والدكتور حمود جلوي، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في دولة الكويت، وشاعر النظم والمحاورة والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، ولأول مرة شاعر النظم والمحاورة متعب بن حمد زايد كروز المري من دولة قطر.

المصدر: وام
المنكوس
الإمارات
برنامج المنكوس
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