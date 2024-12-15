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برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يستعرض تقارير ومشاريع حكومية

برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يستعرض تقارير ومشاريع حكومية
15 ديسمبر 2024 16:43

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي جرى خلاله استعراض عدد من التقارير الحكومية ومناقشة المشروعات التشريعية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة مشروعات القرارات التنظيمية المتعلقة بلوائح الموارد البشرية العاملة في مساجد الدولة، إضافة إلى تنظيم الإجراءات الضريبية والمالية العامة لحكومة الاتحاد والقرارات المرتبطة بتنظيم قوانين المنافسة والمحاسبة والتدقيق.

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في الشؤون الحكومية، ناقش المجلس مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع الحكومية المتعلقة بالحكومة الرقمية ومنظومة التأمين الصحي والتأشيرات للقادمين إلى الدولة.

كما استعرض المجلس تقارير مشاركة الدولة في اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة العشرين «G20» في البرازيل، ومستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وقرارات الاجتماع الوزاري الـ «40» للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: وام
منصور بن زايد
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