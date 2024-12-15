طقس غائم جزئياً مع توقع سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً محملة بالغبار. وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثاني عند الساعة 03:40، والجزر الأول عند الساعة 20:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:06.

ويكون الموج في بحر عمان مضطربا يصبح متوسطا إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 09:14 والمد الثاني عند الساعة 23:15، والجزر الأول عند الساعة 16:12 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.