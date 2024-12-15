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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية المغرب يبحثان التطورات في سوريا

عبدالله بن زايد ووزير خارجية المغرب يبحثان التطورات في سوريا
15 ديسمبر 2024 18:41

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية الشقيقة، مجمل التطورات في المنطقة، ومنها الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وتطرق سموه، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية تضافر جهود الدول العربية، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، بهدف الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وصون أمن واستقرار شعبها، وتلبية تطلعاته في التنمية والازدهار.
كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

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المصدر: وام
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