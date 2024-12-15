شرطة أبوظبي تنفذ محاضرات «درب السلامة 2» في مستشفيات العين

أبوظبي (الاتحاد)

عززت شرطة أبوظبي التوعية بأهداف النسخة الثانية لحملة «درب السلامة 2» خلال زيارة ميدانية شملت 6 مستشفيات في مدينة العين، وهي مدينة طحنون بن محمد الطبية، ومستشفى توام، ومستشفى ميديكلينك ومستشفى عين الخليج، ومركز ترولايف، ومستشفى NMC في مدينة العين.

وركزت الزيارات على تعريف مختلف شرائح المجتمع من عاملين بالمستشفيات وزوار بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، وتجنب المخالفات المرورية، وخطورة السلوكيات السلبية والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض السائقين، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية من أجل تعاون الجميع في تعزيز التوعية والثقافة المرورية وتطبيق اللوائح ضمن الأولوية الاستراتيجية وهي أمن الطرق.

واطلع زوار المستشفيات والطواقم الطبية على أهداف دورية السعادة في نشر الإيجابية المرورية ودور الدوريات الأمنية والمرورية في استدامة الأمن والأمان وتعزيز أمن الطرق، إلى جانب التوعية بالسلوكيات المرورية الإيجابية وقواعد السير والمرور.

وقدم قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية، متمثلاً في فرع التوعية والتثقيف المروري بمنطقة العين، ورشاً توعوية تثقيفية مرورية ركزت على عرض أفلام توعية حول أخطر الحوادث المرورية وأسبابها وأهم المخالفات التي يجب تجنبها والآثار السلبية الناتجة عن تجاوز الإشارة الحمراء، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني، وحث الجمهور على الالتزام بالقوانين، وعدم القيادة بطيش وتهور، وعدم الانشغال بغير الطريق، والقيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة، ومخاطر الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف.

ورش

اشتملت الورش على التعريف بالأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض السائقين وتشكل خطورة بالغة على السلامة المرورية، ومن بينها محور الانشغال بغير الطريق وعدم التوقف في وسط الطريق وكتف الطريق، والتوقف المفاجئ للمركبات أثناء حركة السير، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية.