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علوم الدار

شرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية تعززان التعاون المشترك

شرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية تعززان التعاون المشترك
16 ديسمبر 2024 01:11

الشارقة (الاتحاد)

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وقّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية، أمس الأول، مذكرة تفاهم تسعى من خلالها إلى ترسيخ أُسس التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال الربط الرقمي، وذلك في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي ومرونته وتطوير أدواته، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين.
وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة، اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية حمد علي عبد الله المحمود، رئيس الدائرة، بحضور مديري العموم والنواب وعدد من مديري الإدارات في كلا الجانبين. وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار مشترك يركز على تسهيل إنجاز المعاملات للمتعاملين والمستثمرين، من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة المرتبط بالجهات الحكومية.

شرطة الشارقة
الشارقة
دائرة التنمية الاقتصادية
التنمية المستدامة
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