130 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» والمتعاملين

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قنوات التواصل التابعة للوزارة أجرت أكثر من 130 مليون عملية تواصل خلال الفترة من يناير من عام 2022 وحتى نوفمبر الماضي (2024)، مشيرة إلى أن إجمالي المعاملات التي تم إنجازها خلال الفترة نفسها تجاوز 88 مليون معاملة.

وأشارت إلى أن أقل من 0.3 % كانت نسبة طلبات الدعم الفني والتحديات الفنية التي واجهت المتعاملين من إجمالي المعاملات المقدمة.

كما أعلنت الوزارة أن إجمالي المكالمات الصادرة والواردة لمركز الاتصال بلغ أكثر من 6.245 مليون منذ يناير عام 2022، كاشفة عن أن نسبة رضا المتعاملين عن مركز الاتصال عن عام 2024 بلغت 91.9 %، كاشفة عن زيادة عدد اللغات المتوفرة للرد على المتعاملين إلى 20 لغة متوفرة ضمن مركز الاتصال، فيما بلغت قنوات التواصل 14 قناة مختلفة.

وتحقق منظومة «تواصل» أعلى معايير التنافسية في تقديم الخدمات المؤسسية الرائدة، والاستفادة من التكنولوجيا العصرية لتقديم تجربة سعيدة وفاعلة للمتعاملين في علاقتهم مع الوزارة، عبر تقديم خدمات رائدة تتميز بالسرعة والسهولة وبالشفافية والأمان والموثوقية، وتوفر أعلى معايير الخصوصية، ضمن نهج وتوجه مستدامين لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة للوزارة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وخدمات المستقبل.

وتوفر منظومة «تواصل» 14 قناة ذكية ورقمية لمتعامليها حيث تشمل مركز الاتصال 600590000، وخدمة «واتساب»، وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيـــــق الذكـــي، والبريد الإلكتروني ask@mohre.gov.ae.

إلى جانب خدمة الاتصال المرئي في مكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخدمة المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين عبر «واتساب»، ونظام «صوت المتعامل» وملتقى «المتعامل أولاً» ضمن «مجلس المتعاملين»، إضافة لحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي @mohre_uae، ونظام الرد التفاعلي الآلي، والإشعارات التوعوية لأصحاب العمل والموظفين، وخدمة كشف الحساب الشهري للشركات، وخدمة الدعم الفني، والخدمة التفضيلية المتميزة.

وتدعم منظومة «تواصل» استراتيجية الوزارة من حيث تلبية كل احتياجات المتعاملين، وحصولهم على الدعم والمساعدة والاستجابة السريعة، وهو ما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة لسوق العمل في ضوء موثوقية الرد على الأسئلة والاستفسارات.

ويتسم فريق منظومة «تواصل» بالجاهزية لتقديم الحلول والاستشارات بالسرعة المطلوبة وبفاعلية وكفاءة، وتوفير كامل الدعم المطلوب للمتعاملين من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة، والارتقاء بها على الدوام وفق نهج مهني ومرن يواكب جميع التطورات وخاصة في ضوء التطورات التشريعية المتلاحقة لسوق العمل، وتسارع عملية التنمية في الدولة، والذي زاد من حاجة المتعاملين للدعم والتواصل مع الوزارة.

وتتيح المنظومة للمتعاملين وأفراد المجتمع الاستفسار عن الإجراءات وطريقة تقديم المعاملات والطلبات، بالإضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات، وطلب الدعم الفني، إلى جانب تسجيل البلاغات، وغيرها، وذلك وفقاً لأحدث التقنيات والمعايير العالمية ذات الصلة.

وتستند المنظومة إلى بنية تكنولوجية موحدة وآمنة وآليات متطورة تضمن الشفافية والخصوصية وتحقق رضا وسعادة المتعامل، وتواكب التوجهات المستقبلية، وتلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.

وقال الوزارة: «تحقق المنظومة أعلى معايير التنافسية في تقديم الخدمات المؤسسية الرائدة، والاستفادة من التكنولوجيا العصرية لتقديم تجربة سعيدة للمتعاملين في علاقتهم مع الوزارة، عبر تقديم خدمات رائدة تتميز بالسرعة والسهولة وبالشفافية والأمان والموثوقية، وتوفر أعلى معايير الخصوصية، ضمن نهج وتوجه مستدامين لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة للوزارة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وخدمات المستقبل».

وأوضحت أن التطورات التشريعية المتلاحقة لسوق العمل، وتسارع عملية التنمية في الدولة، زادت من حاجة المتعاملين للدعم والتواصل مع الوزارة، والحصول على المعلومات الموثوقة والإرشادات المناسبة، الأمر الذي استجابت له «منظومة تواصل» بفاعلية ومهنية بفعل الاستعداد والتطوير المستمر، والآليات العصرية المتبعة في الخدمة، والنظرة الاستشرافية لعمل المنظومة، وضمان استعدادها لتلبية المتطلبات المتزايدة عبر مراحل النمو السريع للدولة في مختلف المجالات.

منظومة تواصل

أكدت أن مستوى الإقبال الكبير على خدمات «منظومة تواصل» يبين مستوى الاستفادة التي تحققها لهم، باعتبارها مرجعاً رئيسياً للتواصل بغية تحقيق المتطلبات والاستجابة للتوجهات والسياسات الحكومية الرائدة في سوق العمل، حيث تقدم المنظومة خدمات متنوعة ومتميزة عبر الاستجابة والدعم لكل الاستفسارات، وتقديم المساعدة والحلول للمتعاملين وآلية التنفيذ الصحيحة للتشريعات والإجراءات، وتقديم التوجيه المناسب.