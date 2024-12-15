«تريندز» يقوم بجولة في البرلمان البريطاني

أبوظبي (الاتحاد)

قام وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات بجولة معرفية في مقر البرلمان البريطاني العريق، حيث اطلع على أهم أركانه وتقاليده البرلمانية الراسخة التي تعكس القيم الديمقراطية العريقة التي يتبناها هذا الصرح التاريخي.

تأتي هذه الزيارة بعد ندوة علمية رفيعة المستوى وجلسة حوارية شملتا نخبة من المسؤولين والباحثين تحت قبة البرلمان البريطاني.

وخلال الجولة، التقى وفد «تريندز» عدداً من أعضاء البرلمان، وتعرف على تاريخه ومراحل تطوره، كما استمع الوفد إلى شرح حول عمل مجلسي العموم واللوردات، وأدوارهما في صنع القرار وصياغة السياسات في بريطانيا.

وشملت الجولة حضور جانب من جلسة عامة للبرلمان بمشاركة الحكومة، الحزب الحاكم، والمعارضة، مما أتاح للوفد الاطلاع عن كثب على آليات النقاش السياسي والحوار الديمقراطي داخل البرلمان.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، الذي كان على رأس الوفد الزائر لمقر البرلمان البريطاني، إن زيارة البرلمان البريطاني تعد تجربة فريدة وثرية، حيث أتاحت للوفد فرصة لفهم أعمق للقيم الديمقراطية التي ترتكز عليها هذه المؤسسة العريقة، وكيف تساهم التقاليد البرلمانية في تعزيز الحوار البناء بين الأطراف المختلفة.

وشدد على أن مركز تريندز يؤمن بأهمية التعلم من التجارب العالمية واستلهام أفضل الممارسات لتعزيز البحث العلمي واستكشاف آفاق جديدة.

وأضاف الدكتور محمد العلي أن الندوة العلمية والجلسة الحوارية اللتين نظمهما «تريندز» تحت قبة البرلمان البريطاني كانتا فرصة ومنصة، بل محطة مهمة في مسيرة «تريندز» لتبادل الأفكار وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الباحثين والمؤسسات الدولية. واختتم الوفد جولته بمقر البرلمان البريطاني بتأكيد أهمية تعزيز التعاون البحثي بين «تريندز» والمؤسسات العالمية، مشيداً بما شاهده من عراقة حوارية وشفافية كبيرة.