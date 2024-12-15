نهيان بن مبارك: النخلة رمز للتراث الوطني والثقافة الإماراتية

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة، أن النخلة رمز للتراث الوطني والثقافة الإماراتية، وشاهدة على النهضة الزراعية في دولة الإمارات.

جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لـ«أصدقاء النخلة» الذي عقد في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، بحضور الدكتور عبدالوهاب زايد، المدير التنفيذي للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأعضاء العاملين بالجمعية، إلى جانب ممثلين عن وزارة تمكين المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية الرامية إلى تعزيز مكانة النخلة كرمز للتراث الوطني والثقافة الإماراتية، مؤكداً معاليه أهمية الشراكة المجتمعية في دعم برامج ومبادرات الجمعية.

وقال معاليه: «إن الاجتماع يمثل فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة في العام الماضي، ولوضع الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز دور الجمعية كمصدر إشعاع ثقافي وبيئي ومنبر يجمع محبي النخلة من أنحاء الوطن كافة»، مشيراً معاليه إلى أن الجمعية تأسست بروح الانتماء والمحبة لشجرة الكرم والعطاء والوفاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كانت ولا تزال النخلة شاهدة على النهضة الزراعية في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.