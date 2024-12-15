الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك: النخلة رمز للتراث الوطني والثقافة الإماراتية

نهيان بن مبارك: النخلة رمز للتراث الوطني والثقافة الإماراتية
16 ديسمبر 2024 01:11

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
برعاية نهيان بن مبارك.. برنامج «شتاء صندوق الوطن» ينطلق اليوم
أبوظبي.. صروح معمارية واستدامة بيئية

أكد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة، أن النخلة رمز للتراث الوطني والثقافة الإماراتية، وشاهدة على النهضة الزراعية في دولة الإمارات.
جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لـ«أصدقاء النخلة» الذي عقد في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، بحضور الدكتور عبدالوهاب زايد، المدير التنفيذي للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأعضاء العاملين بالجمعية، إلى جانب ممثلين عن وزارة تمكين المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي.
وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية الرامية إلى تعزيز مكانة النخلة كرمز للتراث الوطني والثقافة الإماراتية، مؤكداً معاليه أهمية الشراكة المجتمعية في دعم برامج ومبادرات الجمعية. 
وقال معاليه: «إن الاجتماع يمثل فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة في العام الماضي، ولوضع الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز دور الجمعية كمصدر إشعاع ثقافي وبيئي ومنبر يجمع محبي النخلة من أنحاء الوطن كافة»، مشيراً معاليه إلى أن الجمعية تأسست بروح الانتماء والمحبة لشجرة الكرم والعطاء والوفاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كانت ولا تزال النخلة شاهدة على النهضة الزراعية في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

نهيان بن مبارك
التراث
التراث الإماراتي
الثقافة الإماراتية
النخلة
الزراعة
التراث الوطني
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
16 ديسمبر 2024
بيدرسون متحدثاً للصحفيين من دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى عملية سياسية شاملة تضم جميع السوريين
16 ديسمبر 2024
الاتحاد الأوروبي يؤكد اهتمامه بعملية إعادة بناء سوريا وإعمارها
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يؤكد اهتمامه بعملية إعادة بناء سوريا وإعمارها
16 ديسمبر 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل 6 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حماة
16 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©