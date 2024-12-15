الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية نهيان بن مبارك.. برنامج «شتاء صندوق الوطن» ينطلق اليوم

برعاية نهيان بن مبارك.. برنامج «شتاء صندوق الوطن» ينطلق اليوم
16 ديسمبر 2024 01:12

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: النخلة رمز للتراث الوطني والثقافة الإماراتية
«التربية»: حظر الإفصاح عن النتائج قبل إعلانها رسمياً

تنطلق اليوم فعاليات «برنامج شتاء صندوق الوطن» الذي يركز على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة من خلال محورين أساسيين هما «قدوتي ولغة القرآن».
ويسمح البرنامج باستقبال طلاب وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و15 عاماً للمشاركة في الأنشطة التي تستمر على مدى أسبوع في إمارات الدولة كافة، وينظمها صندوق الوطن برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالتعاون مع وزارة الثقافة و«أدنيك» ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التسامح والتعايش، والعديد من الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية والتعليمية والخاصة.
ويضم برنامج شتاء صندوق الوطن أكثر 120 نشاطاً ثقافياً وتراثياً وفنياً وترفيهياً، ويشارك في أنشطته التي يديرها أكثر من 80 مدرباً ومدرساً ومشرفاً، 18 مدرسة حكومية وخاصة، وما يزيد على 30 فناناً وكاتباً ومفكراً إماراتياً.
وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن الصندوق برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حريص على أن تسهم أنشطة وفعاليات برامج شتاء صندوق الوطن في تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة المتعلقة بالهوية الوطنية من خلال محورين رئيسين هما «قدوتي ولغة القرآن»، عبر ما يزيد على 120 نشاطاً متنوعاً، مؤكداً أن الباب ما زال مفتوحاً عبر موقع صندوق الوطن، أمام جميع الطلاب للانضمام للبرنامج إلى جانب الذين اشتركوا من قبل، بشرط أن تتوافر أماكن لهم سواء في المقرات الرئيسية التي تم اختيارها هذا العام، وهي أربع مدارس في كل من أبوظبي والعين والفجيرة، أو في المراكز الإبداعية التابعة لوزارة الثقافة، وكذلك المراكز الشبابية.
ولفت القرقاوي إلى أن صندوق الوطن حرص على إعداد المدربين والمدرسين المشاركين في إدارة أنشطة البرامج، سواء في المدارس أو في مراكز الإبداع التي تستضيف الأنشطة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وليستفيد كل المشاركين من الطلبة من الأنشطة كافة، مؤكداً حرص الصندوق على استشراف آراء أولياء الأمور في الأنشطة وأسلوب العمل من أجل تطويرها.

نهيان بن مبارك
صندوق الوطن
الشتاء
وزارة الثقافة والشباب
وزارة التربية والتعليم
وزارة التسامح والتعايش
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
16 ديسمبر 2024
بيدرسون متحدثاً للصحفيين من دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى عملية سياسية شاملة تضم جميع السوريين
16 ديسمبر 2024
الاتحاد الأوروبي يؤكد اهتمامه بعملية إعادة بناء سوريا وإعمارها
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يؤكد اهتمامه بعملية إعادة بناء سوريا وإعمارها
16 ديسمبر 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل 6 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حماة
16 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©