منال بنت محمد: توفير مقومات إنجاح المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، خلال اجتماعه الرابع لعام 2024، المبادرات والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2025 في إطار الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2023 - 2027 التي تركز على تعزيز القدرات المهنية والقيادية لموظفات القطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات بصفة عامة.

وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بمناسبة الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المؤسسة للعام الحالي، حرص المؤسسة على مواصلة جهودها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق رسالتها في الارتقاء بالقدرات المهنية والوظيفية للمرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت سموها: «نستلهم في هذه الجهود والمبادرات الداعمة للمرأة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بتوفير كافة مقومات إنجاح المرأة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة».

البرامج القيادية

عقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة. وقالت منى المري: إن عام 2024 كان حافلاً بالمبادرات والبرامج التدريبية والقيادية التي تم إطلاقها في إطار رؤية وتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المؤسسة، وحرص سموها على تعميم الاستفادة من هذه البرامج لتشمل موظفات الدوائر الحكومية في دبي ومؤسسات القطاع شبه الحكومي والقطاع الخاص.

واطلع المجلس على عرض لأهم المبادرات التي نفذها نادي دبي للسيدات للعضوات والزائرات، خلال النصف الثاني من عام 2024، والتي تعزز مكانته وجهة للمرأة الصحية والسعيدة.