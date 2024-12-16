جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الاثنين.
وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 5.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل _درجة _حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest_ temperature recorded over the country today morning was 5.8°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 07:45 UAE Local time pic.twitter.com/49z1uEt5o0— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 16, 2024