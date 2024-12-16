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علوم الدار

حمدان بن محمد: كل عام والبحرين وأهلها بخير وازدهار

حمدان بن محمد
16 ديسمبر 2024 12:34

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،  صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وشعب البحرين الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"نبارك لأهلنا وأشقائنا في مملكة البحرين العزيزة يومهم الوطني، وندعو الله لهم بدوام التوفيق والازدهار في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ... نجدد في هذا اليوم فخرنا واعتزازنا بالعلاقات الأخوية الاستثنائية التي تجمع بين قادتنا وشعبينا، وكل عام والبحرين وأهلها بخير وازدهار".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمد بن عيسى
البحرين
حمدان بن محمد
الإمارات
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