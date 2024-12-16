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علوم الدار

حمدان بن محمد يُصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع في دبي

حمدان بن محمد يُصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع في دبي
16 ديسمبر 2024 12:45

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (103) لسنة 2024 بتعيين حريز المر بن حريز، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع التنظيم والخدمات المُجتمعيّة بهيئة تنمية المُجتمع في دبي، والقرار رقم (104) لسنة 2024 بتعيين سعيد أحمد ثاني الطاير، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع التطوير الاجتماعي بالهيئة.


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كما أصدر سموه القرار رقم (105) لسنة 2024 بتعيين ميثاء محمد الشامسي، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع التمكين المُجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي.

ويُعمل بهذه القرارات من تاريخ صُدورها، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
هيئة تنمية المجتمع في دبي
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