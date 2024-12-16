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علوم الدار

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص
16 ديسمبر 2024 13:25

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة، بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

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المصدر: وام
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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